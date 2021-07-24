КТ в платной клинике: в чем преимущества процедуры? [ Редактировать ]
Не занимайтесь самолечением. Узнать о диагностических процедурах, показаниях и противопоказаниях для проведения КТ вы можете только у квалифицированного врача.
Своевременная, правильная, информативная диагностика, проведенная квалифицированным специалистом – это один из ключевых факторов эффективного лечения.
При этом в каждом конкретном случае пациенту назначают определенный вид диагностической процедуры и анализов. Например, КТ органов грудной клетки делают, если есть подозрения на воспаление легких, опухолей, метастазов, эмболии, жидкости и других нарушений.
Причем, этот вид диагностики в некоторых случаях оказывается более информативным и безопасным, чем обычный рентген или МРТ.
Платно или бесплатно?
Обычно у среднестатистического пациента есть два пути для получения медицинских услуг, в том числе диагностических. Это бесплатный, когда нужно сначала получить направление, а потом попасть в кабинет в свободную дату или по живой очереди. И платный, когда пациент получает услуги по прейскуранту.
У платного формата диагностики есть свои преимущества. Во-первых, возможность записаться на ту же КТ, но уже без очередей и длительного ожидания. Во-вторых, найти клинику, где установлены аппараты для проведения сложных или специфических исследований. Например, КТ головы. Подробнее об этом читайте тут. Минус у платных услуг один – это их цена.
Если платно, то где?
Есть несколько критериев выбора платных диагностических центров. В случае с компьютерной томографией важно уделить внимание установленному в медицинской организации оборудованию.
От типа аппарата для КТ зависит многое, например, количество "срезов", которые можно получить в рамках исследования. Еще один критерий – это количество получаемого пациентом излучения. Современные аппараты используют излучение малой интенсивности.
Если врач назначил компьютерную томографию с контрастом, то стоит уделить внимание и оборудованию для введение соответствующих растворов. Современные аппараты для инжекторов, как правило, работают в автоматическом режиме, подбирая оптимальное количество контраста для введения.
Не менее важна квалификация специалиста, который будет проводить исследование. От этого же зависит и точность исследования, и комфорт пациента.
Второстепенными факторами выбора клиники для проведения КТ может быть ценовая политика организации, наличие свободных мест на удобную дату или время, расположение клиники.
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