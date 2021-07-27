В селе Беленченковка (Полтавская область) произошла трагедия. Так, 24-летнюю женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. На теле были обнаружены следы избиения, а позже выяснилось, что ее изнасиловали. Мужа убитой заподозрили в преступлении и задержали на следующий день.

По информации правоохранителей, подозреваемый почти сутки скрывался в одном из заброшенных помещений Беленченковки.

Фигуранту готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование дела ведется по пункту 10 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает 10-15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Местный портал "Гадяч.City" писал, что мужчина бил и насиловал жену уже не впервые. Подобное случалось в июне. В тот раз женщина заявление в полицию написала только об избиении, и лишь потом правоохранители убедили ее заявить на обидчика и по факту изнасилования.

Обострение в отношениях между супругами возникло, когда муж уехал на заработки и заподозрил, якобы жена ему изменяет.

У погибшей осталось двое детей.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Луцке мужчина топором убил жену и собственную дочь.

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