В одном из сел Краснопольского района Сумской области пенсионер жесткого убил своего товарища. Преступление совершил 66-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Там отметили, что к ним поступило сообщение об исчезновении 64-летнего мужчины.

Работники уголовного розыска ГУНП в Сумской области во взаимодействии с полицейскими провели комплекс первоочередных мероприятий и установили, что вести пропавший стал жертвой преступления 66-летнего местного жителя, который убил потерпевшего.

"Правоохранители выяснили, что с целью сокрытия совершенного, злоумышленник расчленил тело жертвы и закопал в трех разных местах. Остатки погибшего найдены. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей", – рассказали в пресс-службе.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Луцке мужчина топором убил жену и собственную дочь.

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