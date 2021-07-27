"Поздравляем украинский народ с Днем крещения Руси!" - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Крещение Киевской Руси сплотило наших предков, а православная христианская вера на века определила ценности и нравственные ориентиры нашего народа. Вера в Бога была и есть источником душевной силы. Вместе с искренней, сердечной молитвой она не раз спасала и помогала выстоять в трудные времена.
И сегодня христианское наследие объединяет и вдохновляет нас. Православная церковь бережно хранит и приумножает традиции, заложенные во времена Крещения. Святая вера помогает нам быть мудрыми и сильными, учит терпению и милосердию, побуждает заботиться о нуждающихся.
Пусть в этот памятный день все ваши помыслы будут добрыми, а молитвы – услышаны. Желаем, чтобы в ваших домах царил мир, благополучие и взаимопонимание! Пусть вера наполняет ваши сердца любовью и радостью, а поступки ваши вознаграждаются по достоинству.
С праздником Крещения Руси!
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