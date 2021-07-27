Германия ужесточит правила въезда для туристов [ Редактировать ]
Германия готовится ужесточить правила въезда для путешественников. Невакцинированным туристам, которые будут прибывать из-за рубежа, необходимо будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
Указано, что сейчас делать тест COVID-19 необходимо лицам, которые прибывают "из зон повышенного риска заболеваемости", в случае, если они не прошли курс вакцинации или недавно не перенесли болезнь.
Однако, министр здравоохранения Германии Йенс Спан предлагает ввести в стране обязательное тестирование на COVID-19 для туристов независимо от того, из какой страны они будут прибывать.
Такое решение связано с попыткой сдержать рост случаев заболевания на COVID-19.
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