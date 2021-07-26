Евросоюз для украинцев: 14 стран открыли въезд [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, в Министерстве иностранных дел заявили о том, что въезд для граждан Украины разрешили 14 стран Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил:
Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД.
На данный момент въезд для украинцев открыли:
- Дания,
- Германия,
- Бельгия,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Финляндия,
- Словакия,
- Словения,
- Нидерланды,
- Франция,
- Швеция,
- Испания,
- Португалия.
В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
Ранее мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
"Газпром" отказывается от дополнительных мощностей для транспортировки газа в Евросоюз, которые предлагает Газотранспортная системоа (ГТС) Украины
В центре Киева, возле здания Министерства иностранных дел, паслись козы
Во вторник, 22 июля, вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"
В Министерстве иностранных дел заявили об уверенности в том, что вчерашнее соглашение не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2"