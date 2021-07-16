В пятницу, 16 июля, экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому предъявили подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте.

По данным следствия, экс-глава КСУ, после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное.

Читайте также, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.

Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.

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