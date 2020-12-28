В КСУ отреагировали на заявления Офиса генпрокурора [ Редактировать ]
В понедельник, 28 декабря, в КСУ прокомментировали обращение Офиса генпрокурора к главе государства Владимиру Зеленскому.
Так, президент Украины не может отстранить главу Конституционного суда от должности.
В суде заявили:
Ни Конституция, ни закон Украины О Конституционном суде не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности.
Там также отметили, что глава КСУ Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.
"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сказали в суде.
Отметим, сегодня стало известно, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.
Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
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Ранее Рада заблокировала рассмотрение законопроекта о КСУ. Также президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.
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