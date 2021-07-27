Грузию накрыл мощный ливень: Батуми затопило (видео) [ Редактировать ]
На западе Грузии прошли мощные ливни. Это привело к увеличению уровня воды в реках, сообщает "Новости-Грузия".
В деревнях Хобского муниципалитета вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Возле Кутаиси на участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога.
Кроме того, на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери произошел оползень. На этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.
Река Цхенисцкали вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Саксари. Поврежден мост, соединяющий деревню Лентехи с тремя общинами.
Вместе с тем, ливень и залил улицы Батуми. В городе произошел сбой в работе общественного транспорта.
Ранее мы писали о том, что Одессу накрыл мощный ливень. Улицы за 15 минут превратились в настоящие реки.
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