В Угорщині масштабні протести. Бо люди дізналися, що влада шпигувала за своїми громадянами. А саме за журналістами та бізнесменами.

Жертвами потужного шпигунського програмного забезпечення Пегасус, розробленого в Ізраїлі, стали близько трьохсот громадян. Олена Абрамович продовжить.

Скандал навколо ізраїльської шпигунської програми Pegasus не стихає другий тиждень. І якщо, приміром, у Франції - це історія про те, як їхню владу прослуховували з третіх країн, з Угорщиною все складніше. Це єдина країна-член ЄС, де влада сама неправомірно використовувала програмне забезпечення, призначене для боротьби з терористами. Та в Угорщині стежили за журналістами та опозицією! Принаймні так стверджує група розслідувачів із 17 країн.

Анна Донат, євродепутатка, віцепрезидентка партії "Рух імпульсу":

Ми живемо в державі, де за нами наглядають і де більшість приватних секретів можуть бути розкриті лише тому, що ви не згодні з режимом. Або лишень сиділи за вечерею з кимось, хто є мішенню для уряду.

На акцію протесту вийшли близько тисячі угорців за підтримки політичних партій, які планують об'єднатися на виборах наступного року, щоб усунути прем'єра Віктора Орбана від влади.

Давід Дорос, член партії "Діалог за Угорщину":

Вікторе, для тебе гра закінчилась. Ти заплатиш за це у 2022-му.

Погляди угорського прем'єра на низку питань давно розходились із західними. У Брюсселі тепер готують інструменти, аби скоротити фінансування з Європейського бюджету для Угорщини. Через утиски свободи слова та верховенства права в країні.

Котолін Фолдеш, пенсіонерка:

Таке враження, що ми повертаємось у минуле. Замість того, щоб розвиватися з Європою, ми деградуємо.

Міклош Хойнол, член опозиційної партії "Рух імпульсу":

Ми вважаємо, що в країні, котра бачила, як працював соціалістичний режим до 1989 року, особливо важливо не толерувати таке.

В угорському міністерстві внутрішніх справ запевнили - спецслужби збирали інформацію винятково в рамках законодавства. А міністр юстиції наполягла, що кожній країні потрібні такі інструменти, як програма Pegasus. Учасники протесту не заперечують треба. Питання для чого.

Міклош Хойнол, член опозиційної партії "Рух імпульсу":

Звісно, секретні служби мають робити свою справу. Але вони не мають права просто стежити за опонентами заради перемоги на виборах.

Шпигунську програму Pegasus розробила приватна ізраїльська компанія. Вона копіює повідомлення, обходить шифрування будь-яких месенджерів, збирає фото і записує дзвінки, не лишаючи помітних слідів. Майже сотня журналістів місяцями працювали над розслідуванням, яке виявило, що чимало країн використовували програму не за призначенням.