Олимпиада-2020: Свитолина вышла в полуфинал [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.
В четвертьфинале 26-летняя Элина уверенно в двух сетах обыграла итальянскую соперницу Камилу Джорджи 6:4, 6:4.
В первом сете спортсменка вела 4:0 и 5:1, а во втором 4:1, но каждый раз Джорджи включалась в нужный момент и до минимума сокращала отставание в счете. Но Свитолина не отдавала преимущество и дожимала итальянку.
Теннисистки провели на корте полтора часа. Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче.
Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Олимпийских игр. В Рио она проиграла в четвертьфинале.
В полуфинале Элина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42).
Ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала свое поражение на Олимпиаде. Также мы писали о том, что телевизионная лодка сорвала старт соревнований на Олимпиаде-2020.
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