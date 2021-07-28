Исполнился год с момента подписания соглашения о введении режима прекращения огня на Донбассе. Это перемирие было важным шагом, который позволил снизить интенсивность боевых действий и сохранить много человеческих жизней.

Но без политических решений любое перемирие будет очень хрупким. Постоянно будет сохраняться риск эскалации конфликта и возобновления боевых действий.

Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко написал на своей странице в Facebook.

Политик считает, что для того, чтобы прекратить конфликт, нужны политические решения и политическая воля. У нынешней власти её нет.

"Главная задача сейчас – не только сберечь нынешнее хрупкое перемирие, но и принять политические решения, чтобы идти вперед. Есть дорожная карта - это Минские соглашения, и их нужно выполнять. Парламенту нужно начинать работу по их имплементации в украинское законодательство. За это выступает ОПЗЖ. И нужно начинать диалог - прямой диалог со всеми сторонами конфликта, и договариваться о встрече в "нормандском формате"", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политической силы выразил уверенность, что для мира нужно действовать.

"Мы должны достичь конечного результата, восстановить целостность страны. Люди и территории должны вернуться. Это должно происходить политическим путем. А для этого надо честно объяснять людям, что необходимо сделать. Потому что без мира не будет развития страны. Поэтому нужна политическая воля и мужество это осуществить. Тогда в Украине будет успех", - резюмировал Юрий Бойко.