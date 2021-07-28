Зеленский созывает СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский снова собирает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание назначено на пятницу, 30 июля. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированные источники.
Один из собеседников издания уточнил, что снова обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза. По его словам, собраться СНБО может на Донбассе.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения.
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