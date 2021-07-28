"Все зависит от России": Зеленский сделал заявление о "нормандской встрече" [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандская встреча" состоится. Но все зависит от России. Об этом он заявил на форуме "Украина 30".
Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки" мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России.
В середине июля Зеленский заявил о необходимости проведения "нормандской встречи", но этот процесс откладывает Россия.
В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
Напомним, что ранее в Госдепе США сделали заявление по поводу "Северного потока-2". Дерек Шолле заверил, что Вашингтон и Берлин усердно работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта для Украины.
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