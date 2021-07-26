Тарифы на электроэнергию изменятся: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, Министерство энергетики намерено представить новые тарифы на электроэнергию, которые должны заработать с 1 августа.
Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка.
При этом конкретных предложений и тарифов в министерстве не назвали.
Ожидается, что потребителей поделят на категории:
- от 100 до 300 кВт-ч,
- от 300 до 500 кВт-ч ,
- свыше 500 кВт-ч в месяц.
Максимальный тариф может быть установлен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч, тогда как действующий составляет 1,68 грн за кВт-ч.
Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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