В понедельник, 26 июля, Министерство энергетики намерено представить новые тарифы на электроэнергию, которые должны заработать с 1 августа.

Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка.

При этом конкретных предложений и тарифов в министерстве не назвали.

Ожидается, что потребителей поделят на категории:

от 100 до 300 кВт-ч,

от 300 до 500 кВт-ч ,

свыше 500 кВт-ч в месяц.

Максимальный тариф может быть установлен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч, тогда как действующий составляет 1,68 грн за кВт-ч.

Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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