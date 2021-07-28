Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен хотел бы организовать бой своего подопечного с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).

Об этом заявил сам промоутер, сообщает Boxing Scene.

"Это было бы здорово, не так ли? Чисора всегда получается бороться. Но сможет Дерек делать это против моего парня на протяжении всех двенадцати раундов? Сейчас я не вижу того, кто бы мог остановить Джо. Его даже не ловили и не потрясали. Он просто пропускает удар и делает вид: "Что это было?" Словно укус комара. Никогда не видел парня, которому бы так шло прозвище Джаггернаут, - отметил Уоррен.

В последнем поединке на прошлой неделе Джойс досрочно победил Такама. Чисора последний раз выходил на ринг в мае этого года. Тогда он проиграл эксчемпиону мира Джозефу Паркеру раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа официально подтвержден. Он пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".

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