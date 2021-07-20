Бой Усика и Джошуа официально подтвержден [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Поединок пройдет в Британии.
Об этом сообщается в Instagram Усика.
Сообщается, что боксерский поединок Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".
На кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Украинец является обязательным претендентом на титульный бой WBO.
Ранее сообщалось, что Александр Усик отказался от боя с Энди Руисом.
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