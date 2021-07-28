В Анталии в результате лесного пожара пострадали по меньше мере 53 человека. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.

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Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.

Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.

Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.