Лесные пожары в Анталии: пострадали более 50 человек [ Редактировать ]
В Анталии в результате лесного пожара пострадали по меньше мере 53 человека. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.
47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.
Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.
Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.
Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.
по теме
В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия.
Такая мера будет действовать в течение 2 дней
На территории завода загорелся склад, где хранилось автомобильное масло
В результате этой катастрофы погибли четыре человека
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар