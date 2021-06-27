Пожарные турецкой провинции Мугла борются с лесными пожарами, вспыхнувшими 27 июня возле курортного города Мармарис. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Масштабные пожары, вызванные аномальной жарой, охватили лесные массивы в горах вблизи в прибрежном районе Ичмелер. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

С огнем борются пожарные службы, на помощь им отправили шесть вертолетов и бульдозеры. Один из ликвидаторов пожара погиб. О пострадавших среди гражданских, в частности, туристов не сообщается.

Огонь перекинулся на пришвартованную у берега яхту стоимостью 2 млн турецких лир (6,25 млн грн) - она ​​сгорела дотла.

Местные власти сообщают, что угрозы безопасности туристов нет. А они и не особо переживают и спокойно продолжают отдых у воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

Поблизу м. Мармаріс в Туреччині триває масштабна лісова пожежа. До гасіння залучені гелікоптери та спецтехніка. Постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає. @DmytroKuleba доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі. #КонсулПоруч

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 27, 2021

Ранее "Подробности" сообщали, что пожар на пристани в Гонконге уничтожил более 30 яхт.