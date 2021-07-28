15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата турецкой курортной провинции Анталья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

На десятках видео, которые снимают и выкладывают в соцсети туристы, видны клубы черного дыма над городом в непосредственной близости от отелей и жилых домов.

Пожар возник во второй половине дня 27 июля сразу в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется, охватывая все новые леса.

Огонь продолжает наступать на жилые кварталы. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов. Дым и пламя от лесных пожаров сейчас видно над Сиде и в Белеке.

Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.