Возле турецкой Антальи бушует сильный лесной пожар (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
15 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата турецкой курортной провинции Анталья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.
Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
На десятках видео, которые снимают и выкладывают в соцсети туристы, видны клубы черного дыма над городом в непосредственной близости от отелей и жилых домов.
Пожар возник во второй половине дня 27 июля сразу в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется, охватывая все новые леса.
Огонь продолжает наступать на жилые кварталы. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов. Дым и пламя от лесных пожаров сейчас видно над Сиде и в Белеке.
Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.
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