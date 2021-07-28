Украина направит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Правительство одобрило проект указа Президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве. Не припомню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи.

По его главы украинского МИДа, Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию относительно себя, провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси.

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Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержали 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель. Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки.

Кулеба отметил, что контактировал по данному вопросу с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль дали "добро" на отправку в Литву колючей проволоки. Конкретные объемы сейчас прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы.

Напомним, что президент страны Александр Лукашенко пообещал не мешать мигрантам с Ближнего Востока "идти в просвещенную, теплую, уютную Европу". Литве даже пришлось объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси.