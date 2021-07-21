Власти Литвы ограничили права нелегальных мигрантов [ Редактировать ]
Источник: Delfi
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о правовом статусе иностранцев, который значительно ограничивает права нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Delfi.
Принятый сеймом в срочном порядке закон - "дырявый" в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь "дырявую" политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью.
Глава государства попросил сейм доработать принятый закон. Ранее поправки к закону о правовом статусе иностранцев критиковал советник президента Литвы Повилас Мачюлис, заявляя, что сейм "выкинул в мусорную корзину права мигрантов".
Правозащитные организации раскритиковали поправки, заявив, что они делают легальным нарушение прав человека. По их словам, они лишают просителей убежища права подать апелляцию на решение суда первой инстанции, что противоречит Конституции.
Поправки также сократили срок рассмотрения заявлений иностранцев о предоставлении убежища и ограничили права мигрантов.
Напомним, что Евросоюз столкнулся также с волной миграции из Беларуси. В январе-июле литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2 228 мигрантов, что в 27 раз больше, чем за весь 2020 год.
Президент страны Александр Лукашенко пообещал не мешать мигрантам с Ближнего Востока "идти в просвещенную, теплую, уютную Европу". Литве даже пришлось объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси.
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