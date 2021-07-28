Жителі одного з районів Полтави залишилися без котельні [ Редактировать ]
Полтава ризикує стати другим Алчевськом. Жителі одного з районів міста залишилися без котельні. І чи встигнуть її відновити до опалювального сезону - питання відкрите. Там повністю зрізане обладнання та труби. Місцеві ЗМІ ще в червні писали - їх, начебто, розпиляли невідомі та виставили на продаж. Натомість у міськраді нічого не чули про демонтаж котельні.
Відомо, що цю котельну обслуговувало підприємство "ПолтаваТепло", і воно заборгувало понад 4,5 мільйони гривень перед "ПолтаваТеплоЕнерго". Нині тривають судові процеси. Тим часом місцеві жителі виходять на мітинги.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Ми потрібні настоювати виключно на тому, щоб було підключено до теплоенерго, щоб це було назавжди, щоб ми довели до ума цю котельну, щоб якщо треба і ми допоможемо відремонтувати ті необхідні додаткові там один чи два котла, які б забезпечували вас теплом, щоб ми зробили аудит мереж і відремонтували ці мережі, щоб це тепло доходило до вашої оселі.
Євген Ричка, заступник полтавського міського голови:
В четверг будет в областном совете заседание комисии, то есть будет рассматриваться вопрос, что дальше делать как топить по 109 микрорайону мнение мое и города о том, что регулярно, ежегодно переворачивается через какое-то предприятие, которое создано на один год для того, чтобы потом жители могли спокойно заключить договора с единственным лицензиатом в Полтаве и полтавской области.
по теме
"Народний мер", так Олега Бабаєва досі називають жителі Кременчука. І на роковини тисячі людей зібралися на місці його вбивства.
Вони стверджують, що п'ятий президент відпочиває на елітній яхті, оренда якої коштує 250 тисяч євро на тиждень
Коли торік, після масштабних повеней, чиновники записували в "зруйновані" - абсолютно цілі будинки. І отримували за це сотні тисяч державних гривень
Скандал навколо ізраїльської шпигунської програми Pegasus не стихає другий тиждень. І якщо, приміром, у Франції - це історія про те, як їхню владу прослуховували з третіх країн, з Угорщиною все складніше
Новим Головнокомандувачем Збройних сил стане Валерій Залужний - командувач військ оперативного командування "Північ"