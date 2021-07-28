Полтава ризикує стати другим Алчевськом. Жителі одного з районів міста залишилися без котельні. І чи встигнуть її відновити до опалювального сезону - питання відкрите. Там повністю зрізане обладнання та труби. Місцеві ЗМІ ще в червні писали - їх, начебто, розпиляли невідомі та виставили на продаж. Натомість у міськраді нічого не чули про демонтаж котельні.

Відомо, що цю котельну обслуговувало підприємство "ПолтаваТепло", і воно заборгувало понад 4,5 мільйони гривень перед "ПолтаваТеплоЕнерго". Нині тривають судові процеси. Тим часом місцеві жителі виходять на мітинги.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Ми потрібні настоювати виключно на тому, щоб було підключено до теплоенерго, щоб це було назавжди, щоб ми довели до ума цю котельну, щоб якщо треба і ми допоможемо відремонтувати ті необхідні додаткові там один чи два котла, які б забезпечували вас теплом, щоб ми зробили аудит мереж і відремонтували ці мережі, щоб це тепло доходило до вашої оселі.

Євген Ричка, заступник полтавського міського голови: