Запугивали полицейских и судей: в Харькове задержали банду отморозков (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харькове задержали членов преступной группировки, которая запугивала своих жертв, а также полицейских и судей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В основном бандиты действовали по заказу организованной преступности, которые попали в поле зрения правоохранительных органов и хотели избежать уголовного преследования.
"Наемники" посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения портили или сжигали автомобили. Так же поступали с бизнесменами, которые отказывались платить "дань" местным рэкетирам.
В частности, они получили "заказ" и на старшего оперуполномоченного полиции по особо важным делам управления стратегических расследований в Харьковской области. По данным следствия, его собирались убить, но сначала решили запугать.
Для этого в крышу его автомобиля Skoda Octavia вогнали огромный топор. Позже на телефон полицейского поступали сообщения с угрозами физической расправы.
Бандиты также сожгли два автомобиля - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37 - семьи бизнесменов, отказавшихся платить дань.
Судье одного из судов Харькова сначала плеснули на улице в лицо зеленкой, а после того, как она не пошла на поводу у бандитов и отказалась принимать нужное им решение - сожгли ее автомобиль MAZDA CX-7.
Как оказалось, в банде состояли ранее судимые жители Харьковской области в возрасте от 36 до 47 лет. Обыски у подозреваемых проводили при поддержке бойцов отдела быстрого реагирования департамента внутренней безопасности Нацполиции и роты полиции особого назначения "Восток".
Двум фигурантам дела 36-ти и 47-ми лет сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст. 348 УК Украины), двум другим 36-ти и 38-ми лет - в порче имущества группой лиц (ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 194 УК Украины).
Троих подозреваемых суд отправил в СИЗО, двоих - без права внесения залога. Следователи продолжают искать заказчиков преступлений и других участников группировки.
Напомним, что 26 июля под Киевом задержали особо опасную банду "Сэнсэя", которая грабила чиновников и бизнесменов в столичном регионе.
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