В Харькове задержали банду "черных риелторов", которые убивали владельцев квартир, чтобы завладеть их недвижимостью. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, преступную группировку в начале 2019 года создал 36-летний харьковчанин и его 47-летняя знакомая.

Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста.

Весной 2020 года злоумышленники по поддельной доверенности завладели квартирой в доме на проспекте Гагарина. Хозяйку перевезли в пгт Казачья Лопань Дергачевского района, где ей вкалывали какие-то препараты, а затем и задушили проволокой.

По такой же схеме завладели и квартирой 56-летнего мужчины, которого позже отравили. Правоохранители задокументировали еще три эпизода покушения на завладение квартирами в Харькове. Задержаны организаторы банды и четверо их подручных.

Во время обысков у злоумышленников нашли паспорта владельцев квартир и документы на жилье. Полицейским удалось спасти пожилую женщину, которую вывезли из квартиры за город, и вероятно, планировали устранить.

Всем членами банды объявили о подозрении по фактам умышленного убийства, создания и участия в преступной группировке, а также мошенничества и подделке документов. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного с конфискацией имущества.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на аренду и продажу квартир без риелторов.