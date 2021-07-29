Единственного сына Смоктуновского забрали в психушку [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Единственный сын великого советского артиста Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психиатрическую больницу из-за душевного расстройства. Об этом сообщает "СтарХит".
63-летний Филипп Смоктуновский пожаловался на спутанное сознание и отказывался есть. В итоге его близкие обратились за помощью к врачам. Сына легендарного актера увезли в больницу, а позже стало известно, что он попал в психиатрическую клинику. Что именно с ним происходит, пока что не известно.
О наследнике актера известно немного. В свое время Филипп Смоктуновский поступил в театральное училище имени Щукина, но обучение не закончил. Снимался в эпизодических ролях в ряде фильмов: "На исходе ночи", "Мертвые души", "Двое под одним зонтом", "Маленькие трагедии".
Позже он занялся изучением лингвистики и зарабатывал на жизнь переводом научно-популярной литературы. В последние годы Смоктуновский-младший вел затворнический образ жизни и почти ни с кем общался.
О личной жизни Филиппа Смоктуновского ничего неизвестно. У мужчины есть младшая сестра, которая периодически следит за его самочувствием.
Ранее "Подробности" сообщали о том, сына Смоктуновского задержали за хранение героина.
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