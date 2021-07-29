В Бразилии в некоторых районах южного штата Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег. Об этом сообщает Regnum.

Отмечается, что снег выпал как минимум в 13 городах штата, f в ряде районов прошел град. В южном штате Санта-Катарина 28 июля столбики термометров опускались почти до - 8 градусов Цельсия.

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По данным синоптиков, самые низкие температуры могут быть зарегистрированы в южных регионах 30 и 31 июля.

Ранее сообщалось, что в Украине посреди лета выпал снег. Жаркий антициклон принес в страну аномально высокие температуры.

Также мы писали о том, что в Турции на побережье Черного моря выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра.

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