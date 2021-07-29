В четверг, 29 июля, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.

Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

Он отметил, что пока внутренние сертификаты только тестируются и не известно, "как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности".

Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест.

Он признал, что в этом вопросе надо будет "сохранить баланс между правами человека", тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

Также санврач сообщил, что пока не стоит вопрос об отмене масочного режима даже для вакцинированных. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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