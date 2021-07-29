Олимпиада-2020: Свитолина проиграла в полуфинале, но поборется за бронзу (видео) [ Редактировать ]
Источник: ITF
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио.
26-летняя одесситка встречалась с 22-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№42). Матч длился 66 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу чешки, которая сыграет в финале со швейцаркой Белиндой Бенчич (№12).
Элина Свитолина поборется за "бронзу" с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (№20). Поединки за медали состоятся в субботу, 31 июля.
Элина Свитолина - первая украинка, которая пробилась в бронзовой схватки в одиночном разряде.
Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.
по теме
Элина Свитолина одержала победу во втором раунде над австралийкой Айлой Томлянович
19-летняя Марта Костюк пропустит Олимпийские игры из-за травмы плеча. Украину в Японии будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская
Из четырех стартовавших мужчин-боксеров на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк (до 75 кг). Остальные мастера кожаной перчатки из Украины проиграли в первых же своих поединках. За выход в полуфинал поборется и наша Анна Лысенко.
Причиной недопуска к Играм украинских спортсменов стало нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев
Еліна Світоліна здолала суперницю з Італії. Досі нашим тенісистам ще жодного разу не вдавалося дійти так далеко.