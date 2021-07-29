Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом женском рейтинге WTA, не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио.

26-летняя одесситка встречалась с 22-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№42). Матч длился 66 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу чешки, которая сыграет в финале со швейцаркой Белиндой Бенчич (№12).

Элина Свитолина поборется за "бронзу" с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (№20). Поединки за медали состоятся в субботу, 31 июля.

Элина Свитолина - первая украинка, которая пробилась в бронзовой схватки в одиночном разряде.

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.