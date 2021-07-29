На Прикарпатті з'ясовують причини авіакатастрофи легкомоторного літака. Трагедія сталася вчора. Загинуло четверо людей: відомий пілот Ігор Табанюк та троє молодих іноземців - зі США та Великої Британії.

Чи мав льотчик дозволи на польоти? Та яка доля сім'ї, на чий будинок упав літак?

Шок, трагедія, такого я ще не бачила. У мене діти маленькі, це все згоріло. Що робити далі, де жити? Немає де стати, все згоріло.

Пані Ольга і досі не може оговтатися після шоку. У момент, коли літак врізався в будинок, вона була в середині з двома дітьми. Каже, дивом вижили. Адже зайнялося саме в дитячій кімнаті. Далі полум'я від вибуху перекинулося на всю хату. Вона вигоріла вщент - залишилася тільки чорні стіни.

Не йдіть туди, бо може стеля впасти! Дивіться, в тій кімнаті була спальня. Тої кімнати немає. Цього нічого немає.

Родина тимчасово переселилася в готель. Куди йти далі - не знають. А збитки і підраховувати бояться. Попередньо розуміють - це понад 100 тисяч доларів. І їм ніхто їх не відшкодує... Будинок і майно не були застраховані.

Валерій Помагаєв, власник будівлі:

От мені на два дні дали два номери в готелі навпроти і все. А далі - не знати що. Я не маю в що перезутися, ні перебратися, навіть діти трусів не мають.

Вони нам відшкодують 100 тисяч гривень, це навіть не стане на цей дах, щоб перекрити. То треба хоча б 100 тисяч доларів.

Авіакатастрофа сталася вчора. Легкомоторний літак з чотирма людьми на борту впав на будинок під час виконання повітряних трюків. Загинув професійний льотчик Ігор Табанюк і троє двадцятирічних іноземців-хасидів.

Вилетів спортивний літак з цього приватного летовища в Коломиї. Загиблий Ігор Табанюк був одним з його співвласників. Місцеві кажуть: у них завжди були туристи. Літали щодня.

Євген Гапич, житель Коломиї:

Окрім нього тут ще десь двоє-троє літає, переважно він здійснює польоти. Займається туристичними польотами. Він же ас, він не перший день сідав в літак, він же військовий льотчик. Я скажу чесно, в професіоналів є така риса - втрата безпечності.

Сьогодні летовище закрите. На територію нікого не пускають. Там працюють слідчі.

Ми хотіли коментар отримати. - Коментар я не даю. Я завгосп. А зараз слідчі дії будуть, сказали нікого не пускати.

У поліції вже з'ясували: загиблий Ігор Табанюк мав ліцензію на польоти і право керувати літаком. Нині призначили ще низку експертиз - аби з'ясувати, зокрема, технічний стан повітряного судна.