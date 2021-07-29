"Опозиційна платформа - За життя" вимагає підняти зарплати лікарям та збільшити видатки на медицину - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Такі приклади, як лікарня в Гребінці - непоодинокі. Перебої з фінансуванням є в десятках лікарень по всій країні. І це на тлі наднизьких і неконкурентних зарплат.
Медики масово виїжджають за кордон. І якщо влада не вдасться до термінових заходів - лікувати українців буде скоро нікому, - кажуть у опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Это абсолютно позорное явление и надо заплатить достаточную зарплату медикам, чтобы они не искали работу в Польше, чтобы они знали, что они тут востребованы - это первоочередная задача, потому что, когда некому будет лечить, то уже ничего не поможет. Сейчас надо заранее это сделать, то, что не было сделано: увеличить зарплату медикам, увеличить финансирование медицины. Это меры, которые позволят предотвратить отток медиков, закрепить их в стране.
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