Такі приклади, як лікарня в Гребінці - непоодинокі. Перебої з фінансуванням є в десятках лікарень по всій країні. І це на тлі наднизьких і неконкурентних зарплат.

Медики масово виїжджають за кордон. І якщо влада не вдасться до термінових заходів - лікувати українців буде скоро нікому, - кажуть у опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":