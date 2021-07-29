На ВДНГ у Києві облаштовують спортивний кластер [ Редактировать ]
Баскетбольні майданчики, бігові доріжки та найбільший в Україні скейт-парк. На столичній ВДНГ взялися за облаштування спортивного кластера.
У рамках "великого будівництва" на 22 гектарах прокладуть бігові та велосипедні доріжки, встановлять тренажери. Буде навіть басейн з трампліном. І тренуватися зможуть усі. Цілком безоплатно.
Першу чергу спортпарку в Офісі Президента обіцяють відкрити до кінця року. А от скейтеристи та брейк-дансери свої майданчики зможуть випробувати вже за місяць.
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:
Такого проєкту немає аналогів в Україні і в Європі теж, тому що тут будуть поєднані усі вуличні й спортивні культури в одному об'єкті на свіжому повітрі й найголовніше, що цей проєкт ми фактично реалізовуємо за шість місяців, фактично від ідеї до реалізації, він буде відкритий до 24 серпня до 30 річниці Дня Незалежності України.
Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ:
Тут будуть десятки тисяч людей щомісяця, у нас точно додасться молоді й ми будемо менше молодих людей бачити у дворах з пляшками пива, сигаретами у зубах, вони будуть тут, вони будуть освоювати нові напрямки, вони будуть показувати що вони вміють один перед одним.
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