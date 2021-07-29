"Кубок Лиманів" - "Ніко-2021": на Миколаївщині завершився Чемпіонат України з міні ралі [ Редактировать ]
Швидкість та жага до перемоги. У передмісті Миколаєва завершився новий етап Чемпіонату України з міні-ралі "Кубок Лиманів" - "Ніко-2021". Як усе було?
Село Зайчівське на Миколаївщині. Сюди з'їжджаються найсильніші спортсмени-пілоти України на мініралі "Кубок Лиманів".
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА:
Для Миколаївщини, по-перше, це добре, тому що це спортивний туризм, адже спортсмени приїжджають до Миколаївщини. По друге, це гарна традиція, спорт - це завжди гарно. По третє, у нас дійсно одна з найкращих трас.
У змаганнях беруть участь 32 екіпажі з Одеси, Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська. Спортсмени долають трасу в майже 95 кілометрів, з них 91 - це спецділянки з перешкодами. Малий Олексій вболіває за батька.
Олексій, син учасника міні-ралі "Кубок Лиманів":
У него миллиардов автокубков, не сосчитать! Он - чемпион Украины, пятикратный!
Ірина Сидорова, дружина учасника міні-ралі "Кубок Лиманів":
Ми вболіваємо за свого батька та чоловіка і думаємо, що він переможе.
З Миколаєва цього року лише один екіпаж - подружжя Євген і Тетяна Гриневичі. Вони долали маршрут - на "ВАЗі". Після перших трьох стартів оцінили і трасу, і свої шанси на перемогу. Кажуть, налаштовані рішуче.
Тетяна учасниця міні-ралі "Кубок Лиманів":
Мы соскучились за машиной, мы соскучились за адреналином, за этой атмосферой.
Євген, учасник міні-ралі "Кубок Лиманів":
Все четко сработало, мы подпирали лидера. Здесь все сильные, любителей здесь нет, здесь все профессионалы.
Щоб єдина миколаївська команда могла позмагатися - машину треба було вдосконалити. З цим допоміг бізнес. До апгрейду долучилося підприємство відомого українського промисловця Дмитра Фірташа - Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера".
Ярослав Маленченко, начальник відділу з комунікацій порту "Ніка-Тера":
Для "Ника-Теры", как для порта нового поколения, развитие спорта - это приоритет. Мы в очередной раз поддержали николаевскую раллийную команду в их стремлении бороться за родной город. И сегодня болеем за этот гоночный экипаж на Чемпионате Украины мини-ралли.
Алім Агакішиєв, начальник порту "Ніка-Тера":
Позиция нашей компании такова, что мы являемся социально ответственным бизнесом. Это наша обязанность помогать городу.
За підсумками перегонів переможців визначали в 5 категоріях. Миколаївська команда виборола 2 місце.
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