Швидкість та жага до перемоги. У передмісті Миколаєва завершився новий етап Чемпіонату України з міні-ралі "Кубок Лиманів" - "Ніко-2021". Як усе було?

Село Зайчівське на Миколаївщині. Сюди з'їжджаються найсильніші спортсмени-пілоти України на мініралі "Кубок Лиманів".

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА:

Для Миколаївщини, по-перше, це добре, тому що це спортивний туризм, адже спортсмени приїжджають до Миколаївщини. По друге, це гарна традиція, спорт - це завжди гарно. По третє, у нас дійсно одна з найкращих трас.

У змаганнях беруть участь 32 екіпажі з Одеси, Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська. Спортсмени долають трасу в майже 95 кілометрів, з них 91 - це спецділянки з перешкодами. Малий Олексій вболіває за батька.

Олексій, син учасника міні-ралі "Кубок Лиманів":

У него миллиардов автокубков, не сосчитать! Он - чемпион Украины, пятикратный!

Ірина Сидорова, дружина учасника міні-ралі "Кубок Лиманів":

Ми вболіваємо за свого батька та чоловіка і думаємо, що він переможе.

З Миколаєва цього року лише один екіпаж - подружжя Євген і Тетяна Гриневичі. Вони долали маршрут - на "ВАЗі". Після перших трьох стартів оцінили і трасу, і свої шанси на перемогу. Кажуть, налаштовані рішуче.

Тетяна учасниця міні-ралі "Кубок Лиманів":

Мы соскучились за машиной, мы соскучились за адреналином, за этой атмосферой.

Євген, учасник міні-ралі "Кубок Лиманів":

Все четко сработало, мы подпирали лидера. Здесь все сильные, любителей здесь нет, здесь все профессионалы.

Щоб єдина миколаївська команда могла позмагатися - машину треба було вдосконалити. З цим допоміг бізнес. До апгрейду долучилося підприємство відомого українського промисловця Дмитра Фірташа - Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера".

Ярослав Маленченко, начальник відділу з комунікацій порту "Ніка-Тера":

Для "Ника-Теры", как для порта нового поколения, развитие спорта - это приоритет. Мы в очередной раз поддержали николаевскую раллийную команду в их стремлении бороться за родной город. И сегодня болеем за этот гоночный экипаж на Чемпионате Украины мини-ралли.

Алім Агакішиєв, начальник порту "Ніка-Тера":

Позиция нашей компании такова, что мы являемся социально ответственным бизнесом. Это наша обязанность помогать городу.

За підсумками перегонів переможців визначали в 5 категоріях. Миколаївська команда виборола 2 місце.