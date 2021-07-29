Суд розглянув законність створення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Законність створення військово-цивільної адміністрації в Слов'янську сьогодні розглянув Касаційний суд столиці. Позов подала опозиція.
Щоправда, до розгляду - не дійшло. Суд затребував від донецької поліції звіт про правопорушення з боку незаконних збройних угруповань, які могли стати причиною утворення ВЦА. Тож у справі оголосили перерву до 30 вересня.
А в опозиції переконані: таких доказів правоохоронці не нададуть, оскільки Слов'янськ - місто мирне.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Это незаконное решение - введение военно-гражданской администрации в городе Славянске. Мы считаем, что нарушены права людей, да и вообще нонсенс - два месяца, как введена военно-гражданская администрация, парализована полностью жизнедеятельность города, и при этом даже не назначен ее руководитель. В первую очередь мы уверены, что путь к миру в нашей стране начинается с более широкого понятия - с возвращения людей к мирной жизни, обеспечения социальных стандартов, выполнения Минских соглашений.
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