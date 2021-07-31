Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире перепрограммируемый спутник связи (видео) [ Редактировать ]
Источник: Arianespace
Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала 30 июля с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщает компания-оператор Arianespace.
Ariane 5 вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский Star One D2.
Lancement 🚀 #VA254 #Ariane5 pic.twitter.com/F3Lk81p31C— CNES (@CNES) July 30, 2021
Европейский Eutelsat Quantum - первый в мире коммерческий спутник связи, который можно перепрограммировать под задачи операторов. Eutelsat Quantum разработан Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и компанией Airbus Defence and Space. Он весит 3,5 тонны. Предполагаемый срок эксплуатации - 15 лет.
Телекоммуникационный спутник Star One D2 создан американской компанией Maxar для крупнейшего оператора в Бразилии и Латинской Америке Embratel. Star One D2 позволит расширить широкополосное покрытие в регионах Центральной и Южной Америки, а также предоставить доступ к интернету малообеспеченным слоям населения.
Компания Arianespace ранее уже вывела на орбиту 11 спутников для Embratel и 35 спутников для Eutelsat. Это шестой по счету запуск, проведенный Arianespace в этом году.
Напомним, что в июле 2021 года Китай вывел на орбиту партию секретных спутников, а американская SpaceX вывела на орбиту 88 спутников глобальной интернет-связи Starlink.
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