Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала 30 июля с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщает компания-оператор Arianespace.



Ariane 5 вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский Star One D2.

Европейский Eutelsat Quantum - первый в мире коммерческий спутник связи, который можно перепрограммировать под задачи операторов. Eutelsat Quantum разработан Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и компанией Airbus Defence and Space. Он весит 3,5 тонны. Предполагаемый срок эксплуатации - 15 лет.

Телекоммуникационный спутник Star One D2 создан американской компанией Maxar для крупнейшего оператора в Бразилии и Латинской Америке Embratel. Star One D2 позволит расширить широкополосное покрытие в регионах Центральной и Южной Америки, а также предоставить доступ к интернету малообеспеченным слоям населения.

Компания Arianespace ранее уже вывела на орбиту 11 спутников для Embratel и 35 спутников для Eutelsat. Это шестой по счету запуск, проведенный Arianespace в этом году.

Напомним, что в июле 2021 года Китай вывел на орбиту партию секретных спутников, а американская SpaceX вывела на орбиту 88 спутников глобальной интернет-связи Starlink.