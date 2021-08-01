Депутат заявила об осенних перестановках в Кабмине [ Редактировать ]
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук анонсировала смену нескольких министров в Кабинете министров этой осенью.
Также она назвала министерства, которые могут получить нового главу:
- Министерство юстиции (ныне возглавляет Денис Малюська)
- Министерство культуры (Александр Ткаченко)
- Министерство обороны (Андрей Таран)
Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут - это решать президенту или премьеру. Премьеру, если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту, когда речь идет о министре обороны, это исключительно его прерогатива - вносить предоставление.
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