Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук анонсировала смену нескольких министров в Кабинете министров этой осенью.

Также она назвала министерства, которые могут получить нового главу:

Министерство юстиции (ныне возглавляет Денис Малюська)

Министерство культуры (Александр Ткаченко)

Министерство обороны (Андрей Таран)

Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут - это решать президенту или премьеру. Премьеру, если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту, когда речь идет о министре обороны, это исключительно его прерогатива - вносить предоставление.

Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

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