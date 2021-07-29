С начала 2021 года пассажиры киевского метрополитена, не соблюдающее карантинные ограничения в виде ношения защитных масок, получили 2437 административных протоколов. Об этом сообщает Управление полиции в метрополитене.

Среди лиц, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа, а постановления для административных взысканий выписываются только злостным нарушителям.

Информирование в аудио и визуальном формате об обязательном соблюдении масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно. В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом.

Отмечается, что в метрополитене призвали пассажиров пользоваться масками, а также выбирать бесконтактные способы оплаты проезда.

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Кроме того, в Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону". вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев, к тому же, за последние сутки в стране увеличилось количество заражений COVID-19.

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