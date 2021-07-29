Нарушение карантина: в метро Киева сделали заявление о штрафах [ Редактировать ]
С начала 2021 года пассажиры киевского метрополитена, не соблюдающее карантинные ограничения в виде ношения защитных масок, получили 2437 административных протоколов. Об этом сообщает Управление полиции в метрополитене.
Среди лиц, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа, а постановления для административных взысканий выписываются только злостным нарушителям.
Информирование в аудио и визуальном формате об обязательном соблюдении масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно. В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом.
Отмечается, что в метрополитене призвали пассажиров пользоваться масками, а также выбирать бесконтактные способы оплаты проезда.
Читайте также, в Украине зафиксировали первые случаи инфицирования штаммами коронавируса "Дельта" и "Лямбда". Эти виды более агрессивные, с 25 июня Кабмин вернул обязательное тестирование на коронавирус при въезде из четырех стран - Индии, Великобритании, России и Португалии.
Кроме того, в Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону". вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев, к тому же, за последние сутки в стране увеличилось количество заражений COVID-19.
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