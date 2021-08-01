Масштабна пожежа під Одесою. У селі Нерубайське зайнялися склади мережі супермаркетів. Горіло так, що навкруги не було видно неба. Чорні стовпи диму можна було побачити за кілька кілометрів. Через сильний вітер та спеку вогонь швидко поширився на десять тисяч квадратних метрів.

Для приборкання стихії задіяли близько ста рятувальників. У пожежі ніхто не постраждав. А горіла, попередньо, м'ясна продукція.

Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області: