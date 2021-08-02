Россияне покупают Монобанк - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Альфа-Банк готовится купить Монобанк, который действует по лицензии Universal Bank, уже в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на источники в банковских кругах сообщает "Страна.UA".
Слухи о приобретении Монобанка ходят достаточно давно, а теперь появилась информация, что сделка может быть заключена состояться уже в августе-сентябре. Источники утверждают, что сделка находится на финальной стадии.
В самом Альфа-Банке не подтверждают покупку банка.
"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.
Монобанк, который существует на базе (на лицензии) Universal Bank, основали выходцы из Приватбанка: Дмитрий Дубилет с отцом Александром Дубилетом, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко.
По информации Нацбанка, Universal Bank на 100% принадлежит одному человеку - Сергею Тигипко. Также у Тигипко есть ТАСкомбанк.
По данным НБУ, на 1 января 2021 года владельцами Альфа-Банка через европейскую компанию ABH Holdings S.A. являются следующие бизнесмены и компании:
- Михаил Фридман (гражданство Израиля, России, Великобритания) - 32,86% акций;
- Герман Хан (Израиль, Россия, Великобритания) - 20,97% акций;
- Алексей Кузьмичев (Россия, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) - 16,3% акций;
- Петр Авен (Россия, Латвия) - 12,4% акций;
- Андрей Косогов (Россия) - 3,67% акций.
- UniCredit S.p.A. (Италия) - 9,9% акций;
- The Mark Foundation for Cancer Research - 3,87% акций.
Напомним, что ПриватБанк разрешил денежные переводы по номеру телефона.
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