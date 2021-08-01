Укрепление гривны: Нацбанк назвал причину [ Редактировать ]
В июле на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за июль.
Такое курс гривны рос в связи со значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.
Как отмечается в обзоре, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. Сальдо интервенций НБУ было положительным - 0,2 млрд долларов.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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