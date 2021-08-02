К саммиту "Крымской платформы" присоединятся 30 стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире одного из телеканалов.

Декларация крымского саммита находится на финальной стадии.

Недавно президент Словении подтвердил, что приедет на саммит.

На сегодня уже 30 стран сообщили, что присоединятся к саммиту. Декларация крымского саммита на финальной стадии. Документ зафиксирует формат "Крымской платформы" как диалоговую площадку, осудит преступления России.

Совместная декларация, это такая площадка, где страны консолидируются с Украиной вокруг стратегического видения.

Для нас конечная цель - деокупация и страны консолидируются вокруг того, как это должно происходить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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