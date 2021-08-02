Сильнейшая волна за 35 лет: в Греции прогнозируют +47° жары [ Редактировать ]
В Греции "ударила" аномальная жара. Температуру воздуха в некоторых регионах поднимется до рекордных +47 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Ekathimerini.
По всей стране археологические памятники получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.
Температура воздуха будет оставаться очень высокой минимум до конца недели.
Директор по исследованиям в Афинской обсерватории Костаса Лагувардоса заявил, что жаркая волна войдет в десятку сильнейших за последние 35 лет.
Отмечается, что с 1987 года произошло 10 длительных волн жары, две из них были в этом году, и они будут становиться все длиннее и чаще.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
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