Байкерам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

У Черкасах учасники "Мотопробігу Єдності" жорстоко побили молоду пару. Це сталося ще 28 липня, коли колона байкерів рухалася через місто. А розголосу інцидент набув у вихідні, коли в соцмережах з'явилося відео з камер спостереження.

На ньому мотоциклісти, чия мета, як пишуть у Вікіпедії "об'єднання багатонаціонального та поліконфесійного суспільства України", битками та ціпком молотять 20-річного хлопця та його дівчину прямо на очах перехожих.

Так яскраво починався пробіг байкерів, що мав об'єднати Україну. За два тижні мотоколона з Ужгорода дісталася Запоріжжя. Мотоциклісти їхали через численні міста й села.

Та от після їхнього візиту до Черкас - Захар і його дівчина вже шостий день на лікарняному ліжку.

Оно уже сходит, понятное дело - прошло уже шесть дней и понятно, что оно будет заживать. У меня на голове шишки, вот так - выбоинами идут. Ну, месили просто.

Хлопець каже: конфлікт з байкерами почався після того, як він намагався на одній з вулиць обігнати колону. А коли Захару вдалося відірватися від мотоциклістів, він викликав поліцію. Проте учасники пробігу його наздогнали.

І стали лупцювати ланцюгами й битами і Захара, і його дівчину. Трощили машину на очах у численних перехожих. Патруль же цього чомусь не помічав.

Ангеліна та Захар, потерпілі:

Потім поліція приїхала, вони стали біля байкерів, побалакали з ними - і байкери уїхали. Вони злякалися. Просто приехали с ними поговорили и их же отпустили.

Ангеліні та Захару ще пощастило - кажуть лікарі. До медзакладу пару привезла швидка із травмами середньої тяжкості.

Антон Штефан, лікар-нейрохірург Черкаської міської лікарні швидкої допомоги:

Госпіталізовані в нейрохірургічне відділення ургентне для нагляду травма характерна в результаті побиття …тобто струс і ссадина.

Мотопробіг фінішував учора в Запоріжжі. Байкерів після побиття ніхто так і не затримав. По телефону організатор мотоколони розповів свою версію подій:

Микола Спірідонов, організатор мотопробігу:

Він підрізав колонну, викидав з колони людей на зустрічну смугу і чим міг спричинити ДТП і навіть смерть учасників.

Утім, поліції про цей факт байкери не повідомили. Черкаські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" після звернення потерпілих.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП в Черкаській області:

Особи встановленні, на даний час потерпілі мають провести впізнання і вже потім будуть вирішувати питання про повідомлення про підозру.

Тож нині чекають на результати усіх експертиз і виписку потерпілих. І якщо провину мотоциклістів доведуть, їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.