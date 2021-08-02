Офис генерального прокурора Украины не принимал решений по изменению подследственности уголовных производств в деле экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, поскольку соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора пока не поступало.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве отметили, что НАБУ с 2016 года расследует производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере Чаусом. По этому делу бывший судья является подозреваемым и в 2017 году ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также Під грифом "таємно": чому засекретили справу скандального судді Чауса

В то же время, СБУ осуществляет досудебное расследование в производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей, а также незаконной переправки его через госграницу Украины. 30 июля экс-судью признали потерпевшим и допросили по данному делу.

"По заявлению потерпевшего, следователем ГСУ СБУ было принято решение о применении в отношении его мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - заявили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что разные процессуальные статусы Чауса в уголовных делах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования.

"Офис Генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее мы писали о том, что адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса - Ростислав Кравец заявил, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.