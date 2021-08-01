Чаус не задержан и находится под защитой СБУ - адвокат [ Редактировать ]
Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса - Ростислав Кравец заявил, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности.
Об этом адвокат написал в своем Telegram-канале.
"Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", - заявил он.
Кравец рассказал, что сейчас Чаус не задержан и находится под защитой Службы безопасности Украины.
"СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", - добавил он.
Напомним, вчера СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.
Ранее сообщалось, что НАБУ требует передать им судью Чауса. Также мы писали о том, что Интерпол снял судью Чауса с международного розыска.
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