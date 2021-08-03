Мільйон для котиків. У Черкасах зоозахисники вимагають від місцевої влади нарешті виділити кошти для масової стерилізації тварин-безхатьків. Мільйон гривень мали дати ще 8 місяців тому. Куди ж поділись гроші?

Це "матуся-блонда", яка добу як народила шестеро малих кошенят.

Черкаські зоозахисники мало не щодня рятують новонароджених кошенят. Плодяться не лише вуличні коти, а й домашні, і часто-густо згодом тварини поповнюють лави безпритульних. І проблема з котами серйозніша, аніж із собаками, - кількість за рік може збільшуватись на тисячі.

Яна Тябут, керівниця зоозахисної організації:

Це не так, як з собаками - раз на пів року народила і забули, є час на стерилізацію, у котів просто можна пропустити цей момент 5-6 разів на рік - хто як.

Вирішити проблему могла б стерилізація. Волонтери навіть порахували тварин - їх у місті аж 5 тисяч! - щоб зрозуміти, скільки грошей на це потрібно. Розробили проєкт і виграли навіть конкурс. Але коштів на реалізацію задумів досі так і не побачили.

Олена Гавриш, ініціаторка створення проєкту:

Співпрацювали з департаментом ЖКГ, там є адекватні люди, є, але от липень закінчується і ніякого рішення по цьому питанню немає, а в цьому році якась неймовірна кількість кошенят, яких викидають.

Волонтери постійно привертають увагу до проблеми вуличних котів. Влаштовують акції, бо розуміють - наслідки можуть набути катастрофічних масштабів.

Влада Руденко, зоозахисниця:

Их начинают травить, они умирают, они в подвалах умирают, ситуация не контролируемая, ее надо как то урегулировать и единственный вариант в данный момент - это только стерилизация!

Волонтери вимагають від міської ради виконати обіцянки.

Ми не просимо чогось не реального, це практика вже України, я не прошу орієнтуватись на світ чи якісь інші країни.

Депутати ж кажуть - волонтери отримають кошти і стерилізація розпочнеться!

Сергій Рубан, депутат Черкаської міськради:

Можливі якісь там затримки, якийсь людський фактор виконавця, але щоб на якусь іншу статтю пішло, - ну хіба щось не так з проєктом, або вже під час тендеру - можливі. Той, хто виграє можливо буде якісь помилки робити - це інша історія, але кошти будуть виключно на цей проєкт.

А поки грошей з міського бюджету немає - волонтери й надалі продовжують самостійно рятувати вуличних котів.