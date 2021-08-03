День защитника Украины переименовали: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
Во вторник, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране переименовывают праздник День защитника. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Ежегодно праздник отмечают 14 октября.
Однако теперь он будет называться Днем защитников и защитниц Украины.
Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
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