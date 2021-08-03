В Україні судитимуть Ігоря Безлера [ Редактировать ]
В Україні судитимуть ватажка одного з формувань терористичної "ДНР" Ігоря Безлера. До суду вже скерували обвинувальний акт.
Так, за даними слідства, у 2014 році, громадянин Росії - Безлер, очолюючи незаконне збройне формування у Горлівці, організував та керував катуванням місцевого підприємця, а також організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення.
Обох чоловіків у результаті - Безлер вбив. За вчинені злочини бойовику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.
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