В Україні судитимуть ватажка одного з формувань терористичної "ДНР" Ігоря Безлера. До суду вже скерували обвинувальний акт.

Так, за даними слідства, у 2014 році, громадянин Росії - Безлер, очолюючи незаконне збройне формування у Горлівці, організував та керував катуванням місцевого підприємця, а також організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення.

Обох чоловіків у результаті - Безлер вбив. За вчинені злочини бойовику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.