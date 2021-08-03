Во вторник, 3 августа, Галицкий районный суд Львова приговорил к восьми годам тюремного заключения шестерых сотрудников патрульной полиции. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, в результате которого погиб 22-летний парень. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львова.

В феврале 2018 года полицейские проводили рейд в салоне игровых автоматов и проводили поверхностный досмотр посетителей заведения. У молодого мужчины нашли в кармане пакетик с марихуаной. На него надели наручники, однако он проглотил наркотики и задохнулся.

В суде сочли, что инспекторы роты ТОР превысили полномочия, что привело к тяжким последствиям, за что они должны провести в тюрьме следующие 8 лет. Также патрульных лишили звания "лейтенант полиции", запретили занимать определенные должности на протяжении трех лет и обязали компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы. Из бюджета в пользу родственников погибшего должны выплатить более 4 млн грн компенсации.

В полиции с приговоров суда не согласны и готовят апелляцию и утверждают, что патрульные "делали все от них зависящее, чтобы спасти парня".

Напомним, что в среду, 28 июля, под Николаевом произошло серьезное ДТП с участием полицейского.