Во Львове патрульным дали по 8 лет за смерть проглотившего марихуану парня (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
Во вторник, 3 августа, Галицкий районный суд Львова приговорил к восьми годам тюремного заключения шестерых сотрудников патрульной полиции. Их признали виновными в превышении служебных полномочий, в результате которого погиб 22-летний парень. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Львова.
В феврале 2018 года полицейские проводили рейд в салоне игровых автоматов и проводили поверхностный досмотр посетителей заведения. У молодого мужчины нашли в кармане пакетик с марихуаной. На него надели наручники, однако он проглотил наркотики и задохнулся.
В суде сочли, что инспекторы роты ТОР превысили полномочия, что привело к тяжким последствиям, за что они должны провести в тюрьме следующие 8 лет. Также патрульных лишили звания "лейтенант полиции", запретили занимать определенные должности на протяжении трех лет и обязали компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы. Из бюджета в пользу родственников погибшего должны выплатить более 4 млн грн компенсации.
В полиции с приговоров суда не согласны и готовят апелляцию и утверждают, что патрульные "делали все от них зависящее, чтобы спасти парня".
Напомним, что в среду, 28 июля, под Николаевом произошло серьезное ДТП с участием полицейского.
по теме
Членов преступной группировки задержали
368 кілограмів чистого героїну на понад мільярд гривень! Цю чималу партію контрабандних наркотиків правоохоронці виявили у столиці в одному зі складських приміщень. І як з'ясували силовики - постачала заборонені речовини до України з Ірану група іноземців
Во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника за мемы на учителей, которые мальчик публиковал на странице в Instagram
Мужчину разыскивают за совершение нескольких преступлений
Стоимость дурмана на "черном рынке" составляет десятки миллионов
Стрелком оказался ранее судимый 23-летний житель Львовской области. Как оказалось, он причастен к убийству 40-летнего жителя Стрыя Ивана Гарбыча, которое произошло 5 июля на пересечении улиц Вокзальной и 1-го ноября. Тогда убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика