В среду, 28 июля, около 9:40 в городе Первомайск произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Уже назначено служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Произошло столкновение автомобиля Renault под управлением 41-летнего мужчины и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Вследствие ДТП телесные повреждения получил водитель Renault, который был доставлен в больницу.

Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что на трассе под Днепром произошло жуткое ДТП. Вследствие аварии, в которой участвовали транспортные средства Volkswagen CC и Daewoo Lanos, пострадали 5 человек, среди них и водители обоих автомобилей.

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